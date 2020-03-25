Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların hizmetinde - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Ekipleri gerek ilçe merkezlerinden gerekse de köylerden 112,155 ve 156 hatlarını arayarak yardım isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Bazı vatandaşların market ve manav ihtiyaçlarını gören ekipler, bazı vatandaşların ise ilaç ve sağlık ile ilgili taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Göynük ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeden hemen sonra kurulan ekipte görev yapan 200 personelin ilçede yalnız yaşadığı tespit edilen 382 vatandaşın yardımına koşacağı bildirildi.