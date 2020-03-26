"Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor

Niğde Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nce oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Kentte bugüne kadar yardım talebinde bulunan 650 kişinin ihtiyaçları giderildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de sokağa çıkması yasak olan vatandaşları telefonla arayarak hem moral veriyor hem de evde kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Vali Şimşek, telefonla görüştüğü Muazzez Avcı'ya (71) hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için evde kalma çağrısı yaptı. Şimşek, Avcı'ya ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirebileceğini hatırlattı.

Avcı da evden çıkmadığını belirterek, ihtiyaçlarının da ekipler tarafından karşılandığını söyledi.