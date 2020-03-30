Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında Altınova Kaymakamlığı kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda mahallelerimizde belediyeden görevli personeller, köylerimizde ise muhtarlarımızın destekleriyle sokağa çıkması kısıtlanan risk grubu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İlçe genelinde telefon vasıtasıyla sipariş alabilecek esnafların tespiti yapılmış, bilgilendirici broşürler basılmış, belediyelerden düzenli olarak anonslar yapılmaya başlanmıştır. 65 yaş üzeri ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan ve kronik rahatsızlığı bulunan muhtaç hanelere gıda paketleri dağıtımına devam edilmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan belediye personelleri de söz konusu vatandaşların maaş çekimi, ilaç alımı vb. ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Altınova Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu nezdinde 42 yeni seyahat izin belgesi olmak üzere toplam 67 seyahat izin belgesi titizlikle incelenerek ilgili kişilere verilmiştir" denildi.


Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimden ricam gerekmedikçe evden çıkmamaları. Vefa Sosyal Destek Grubumuz evden çıkmadan ihtiyacınızı karşılamak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Rabbimizin izniyle bu günler de hızla atlatılacaktır. Vatandaşlarımıza 'Evde kal Altınova' diyoruz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Altınova, Yalova, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların imdadına yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]