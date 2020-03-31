Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Kırıkkale'de çalışmalarını sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Kırıkkale'de çalışmalarını sürdürüyor.


Başladığı günden bu yana il bazında toplam 2 bin 600'e yakın vatandaşın ihtiyaç talebi alınırken 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Vefa İletişim Merkezine gelen aramalar üzerine vatandaşlara evde hizmet veriliyor. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112'yi araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren Kırıkkale Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, maaşlarının evlerinde ödenmesi gibi hizmetleri de sağlıyor. - KIRIKKALE

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:36 Kaynak: İHA

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