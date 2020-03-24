Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşların kullanımı için maske üretilmeye başlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşların kullanımı için maske üretilmeye başlandı.

İlçede 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun ilettiği talep üzerine, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) hazırlık yapıldı.

Üretimine başlanan tek kullanımlık maskelerle, taleplere göre halkın ve kurumların ihtiyacı karşılanacak.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Makbule Sargın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dünya genelinde mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Kendilerinin de maske üretimiyle bu mücadelede yer aldığını belirten Sargın, "Hocalarımız ve öğrencilerimizle, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda maske dikmeye başladık. Maskelerin kumaşlarını Sağlık Bakanlığından onaylı şekilde temin ettik. Öğretmenlerimiz denetiminde öğrencilerimiz özverili şekilde çalışıyor. SODAM hem öğretiyor hem de üretiyor." ifadelerini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor

Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:07:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]