Vefa Sosyal Destek Grubunda hizmet eden din görevlileri 'Vefa' bekliyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubunda hizmet eden din görevlileri 'Vefa' bekliyor
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlıkçılarla birlikte imamların da üzerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiğini belirten Diyanet-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga, Vefa Sosyal Destek Grubunda hizmet veren din görevlilerinin 'vefa' beklediğini söyledi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlıkçılarla birlikte imamların da üzerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiğini belirten Diyanet-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga, Vefa Sosyal Destek Grubunda hizmet veren din görevlilerinin 'vefa' beklediğini söyledi.
Kendilerinin Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü olarak hizmet verdiklerini belirten Çanga, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan veya engelli olan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bir özveri ile görev aldıklarını ifade etti. Çanga, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif olarak görev alan din görevlilerimiz, hazırlanan yardım kolilerinin dağıtılmasından maaşların ulaştırılmasına, yaşlılarımızın ilacından market alışverişine kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldılar. Bu süreç içerisinde din görevlilerimize atılan onca iftiraya, onca karalamaya rağmen onlar Allah rızası için 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırma derdinde oldular. İlçe ilçe, köy köy gezerek belirlenen hanelere yardım kolilerini, sosyal yardım paralarını ve diğer ihtiyaçlarını ulaştırdılar. Bu süreçte büyük fedakarlıklarla vefa destek gruplarında yer alan din görevlilerimizin Valiliğimiz tarafından plaket ve takdir belgesi ile onurlandırılması gönüllü din görevlilerimizin motivasyonunu daha da yükseltecektir. Bütün zor zamanlarda olduğu gibi korona virüs ile mücadelede de din görevlilerimiz ön safhadaki yerini almış ve bu mücadele devam ettiği sürece de hizmetlerine devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Küçük bir teşekkürün de fedakar din görevlilerimizden esirgenmeyeceğine inanıyoruz" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:17 Kaynak: İHA
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