Vefa Sosyal Destek Grubundan 7 bin 500 aileye bayram yardımı - Son Dakika

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Valilik koordinesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda toplanan ekipler, tırla kente getirilen gıda kolilerini ve kıyafetleri, Yüreğir Belediyesine ait araçlara yükleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hareket etti.

"Bayram öncesi evlerimiz bayram olsun" sloganıyla yola çıkan ekipler, tüm yardımları, daha önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Temel mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra çocuklara yönelik gıdalar ve bayramlıkların bulunduğu kolileri ailelere tek tek teslim eden ekipler, ihtiyaç sahipleriyle bir süre sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öznür Çalhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun 7 gün 24 saat hizmete devam ettiğini belirtti.

Ramazan boyunca 90 bin haneye ulaştıklarını anlatan Çalhan, "Günlük 2 bin 500 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bayram öncesi 7 bin 500 aileye gıda yardımı ve bayramlıklarını ulaştırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Gıda kolisini ve çocuklarının bayramlıklarını alan iki çocuk annesi Elif Akyüz de yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.