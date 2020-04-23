Vefa Sosyal Destek Grubundan çölyak hastası çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mamak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 6 yaşındaki çölyak hastası Erva Gümüş'e, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, ilçede yaşayan çölyak hastası Gümüş'ün doğum günü olduğunu öğrenmeleri üzerine harekete geçti.

Glutensiz doğum günü pastası hazırlayıp, çiçek alarak Gümüş ailesinin evine giden ekipler, minik Erva'nın doğum gününü kutladı.

Anne Tuğba Gümüş de sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Vefa Sosyal Destek Grubunun bir telefon kadar yakın olduğunu, sokağa çıkmaları kısıtlandırılanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve tüm ihtiyaç sahipleri için 24 saat esasına göre görev yapıldığını bildirdi.