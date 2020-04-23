Vefa Sosyal Destek Grubundan küçük kıza sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubundan küçük kıza sürpriz doğum günü kutlaması

İSTANBUL - Çekmeköy'de yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan Rabia Nur Ekşi isimli küçük kıza, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Kapıyı açan küçük kız ellerinde pasta ile doğum gününü kutlayan görevlileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çekmeköy'de yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evinden çıkamayan Rabia Nur Ekşi isimli küçük kızın doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kutladı. Çekmeköy Kaymakamlığı'nca görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören küçük kızın şaşkınlığı gözlerinden okundu. Görevliler ayrıca küçük kıza hediye de verdi.