Vefa Sosyal Destek Grubundan yaşlı kadına Anneler Günü'nü kutlaması - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüsle mücadelede görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, yalnız yaşayan 96 yaşındaki Hafize Öztürk'ün kadının Anneler Günü'nü kutladı.

Yenimahalle ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında yaşlı ve kronik hastalara yönelik destek çalışmalarını sürdürürken, Anneler Günü nedeniyle kadınlara sürpriz kutlama programı düzenledi. Ekipler, ilçede yalnız yaşayan ve hiç çocuğu olmayan Hafize Öztürk'ü beraberinde getirdikleri çeşitli hediyelerle ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Öztürk ise, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten ve hediyeleri için dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

- Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Öztürk'e çimek vermesi

- Hafize Öztürk'ün konuşması

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Haber-Kamera: ANKARA, -