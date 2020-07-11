Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor

Kilis Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 550 gıda kolisi ile 102 bin adet maske dağıtıldı.

Kilis Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 550 gıda kolisi ile 102 bin adet maske dağıtıldı.

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Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla pendami sürecinden etkilenenlere ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yönelik devam ediyor.


Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz SYDV ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize 1 bih 550 gıda kolisi ve 102 adet maskenin dağıtımı yapılmıştır" denildi. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor - Son Dakika
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