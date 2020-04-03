Vefa Sosyal Destek Grupları 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırdı - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, 1 milyon 27 bin kişiye hizmet ulaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor.

Vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığının genelgesiyle kısıtlanmıştı.

Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek grupları 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Vatandaşlar, 112,155, 156 numaralarını emekli maaşı, market alışverişi, sağlık, hijyen ihtiyaçlarını gidermek ve tarlasını sürdürmek için de aradı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-02 Nisan'da 112 üzerinden 427 bin 530 arama, 155 üzerinden 236 bin 225 arama, 156 üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama yapıldı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 1 milyon 27 bin kişinin ihtiyacı, sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi.

Ayrıca 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek karşılandı.