Vefa Sosyal Destek Grupları 121 bini aşkın ihtiyaç talebini karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grupları 121 bini aşkın ihtiyaç talebini karşıladı - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grupları 121 bini aşkın ihtiyaç talebini karşıladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan ihtiyaçlarının karşılanması için 144 bin 405 çağrı geldiğini, bunlardan 121 bin 388'inin Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandığını bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grupları 121 bini aşkın ihtiyaç talebini karşıladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan ihtiyaçlarının karşılanması için 144 bin 405 çağrı geldiğini, bunlardan 121 bin 388'inin Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Bu durumda olan ve tek başına yaşan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Kapsamdaki ihtiyaç sahiplerinden 112'ye 55 bin 873, 155'e 42 bin 101, 156'ya 12 bin 571 ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirildi.

Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı.

Bilgi talepli 23 bin aramada ise ilgili birimlerce gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:02 Kaynak: AA

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