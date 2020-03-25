Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor.


Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Bakanlık genelgesi ile ülke çapında il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor. Genelgenin uygulanmaya başlandığı günden bu zamana Bayburt'ta 200 vatandaşın talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Taleplerin hiçbirinin karşılıksız bırakılmadığı uygulama; yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarına ek olarak Bayburt Valiliği tarafından Ocak ayında başlatılan Açık Kapı Yaşlı ve Engelli Destek Projesi ile de proje bünyesindeki saha ekipleri çalışmalara destek veriyor.


Konursu Köyü'nde ikamet eden Habib Kavalcıoğlu da genelge kapsamında ikametini terk etmesi sınırlandırılan grup içerisinde yer alıyor. Günlük ihtiyaçları için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen Kavalcıoğlu; uygulamanın kendisiyle aynı durumu paylaşanlar açısından büyük imkan olduğunu ifade ediyor. Kavalcıoğlu; ihtiyaçlarının tam ve eksiksiz olarak kapıya getirilmesinin her yerde karşılaşılan bir çalışma olmadığına dikkat çekerek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgililere müteşekkir olduğunu dile getiriyor.


Genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaşlı ve kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar için son derece önemli olduğuna işaret eden Vali Cüneyt Epcim ise, "İçişleri Bakanlığımız tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de ilgili kamu kurumlarımızın iştirakiyle Vefa Sosyal Destek Grubu'muzu oluşturduk ve ekiplerimiz çalışmalara başladılar. İsminden de anlaşılacağı üzere bu yaşlılarımıza bir vefa, gönül borcu uygulaması. Uygulamanın ilk üç günü itibariyle 200 vatandaşımızın talebi ekiplerimiz tarafından yerine getirildi. Bizlere ulaşan her talebi imkanlar dahilinde karşılamaya gayret gösteriyoruz. Evindeki musluğunun tamir edilmesi gereken vatandaşımızdan, maaşı ya da ilaçlarının teminini isteyen yaşlılarımıza kadar geniş yelpazede talepler mevcut. Bugüne kadar hiç birini geri çevirmedik. Uygulamanın temel hedefi de zaten bu. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı, koronavirüsün tehlikelerinden korumak veya kendileri açısından yıkıcı sonuçlara sebep olabilecek etkileri sınırlandırmak. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da yakından takip ettiği bu çalışma gelinen aşamada hem vatandaşlarımız hem de konuyla ilgililer tarafından benimsenmiş ve hedefine ulaşmış görünüyor. Ümit ediyoruz ki; bu virüsün önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kısa sürede neticelenir ve hep birlikte normal yaşama bir an önce döneriz." değerlendirmesinde bulundu.


Vali Cüneyt Epcim, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan kendilerine ulaşabileceklerini yineledi. - BAYBURT

Bayburt Valiliği, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:12 Kaynak: İHA

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