Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti - Son Dakika
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Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili kaymakamlıklarca belirlenen gönüllü motosikletliler yardım edecek.

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili kaymakamlıklarca belirlenen gönüllü motosikletliler yardım edecek.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı sağlamak amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunun belirlediği gönüllü motosiklet grubu hizmetlerine başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı il ve günlerde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlanacak.


Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından sağlanan katkının benzer gruplara da örnek olabileceğini vurgulayarak, "Ankara Valiliğimizin koordinesinde çok güzel bir uygulama başlıyor. Belki başka gruplara da örnek olabilecek bir uygulama. Türkiye Motosiklet Federasyonu, bizimle beraber çalışmak istediklerini ifade ettiler. Vefa çalışmalarına destek olmak istediler. Dün başlayan bir uygulama bugün de devam edecek. Motosiklet Federasyonumuzun çok değerli üyeleri bizlerle beraber Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hediyesi olan hijyen paketinin dağıtımında görev alacaklar. Bu zor günler aslında birtakım güzelliklere de vesile oldu. Bu güzelliklerin başında toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ruhu ve artarak devam eden toplumsal duyarlılık oluştu. Özellikle 65 yaş üstü olan, evde kalma kısıtlaması olan vatandaşlarımıza yönelik yapılan iş ve işlemlerde herkes elinden geleni yapma gayreti içinde. İnşallah bu hassasiyet artarak devam edecek ve güzel günleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.


"Kamu çalışanları asli işlerini yapabilsinler diye destek oluyoruz"


Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, kamu çalışanları asli işlerine dönsün diye yardıma koştuklarını söyleyerek, "Geçen hafta Federasyon Başkanımız Bekir Yunus Uçar ile konuşurken aklımıza geldi. Dışarıda hep polisimiz, askerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bulunuyor. Çok yere gittikleri için taleplere yetişemez hale gelmişlerdi. Biz de onlar asli işlerini yapabilsin diye motosikletli arkadaşlarımızdan destek istedik. Önce 'Türkiye'de bin gönüllü çıkartabilir miyiz?' diye düşündük. Duyuruyu yaptıktan birkaç saat sonra sayımız 3 bini geçti. Yoğun talepten dolayı tüm motosiklet ailemizi kutluyorum. Kendileri çok büyük hassasiyet ve özen gösterdi. Biz de bu durumu İçişleri Bakanlığımıza ilettik. İller İdaresi Genel Müdürlüklerimizin koordinesinde valiliklere iletildi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 yaş altı, 65 yaş üstü gibi arkadaşlarımızın elemeleri de olduktan sonra dün itibarıyla hizmete başlandı" dedi.


"Ankara genelinde 136 motosikletli çalışacak"


Türkiye'de motosiklet kullanan herkesi davet ettiklerini söyleyen Güngör, "Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı için görev alıyoruz. Biz listelerin hepsini İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla valiliklere verdik. Bütün illerde bulunan kaymakamlıklar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda motosikletli arkadaşlarımızı göreve davet ediyorlar. Bugün Ankara genelinde 136 arkadaşımız çalışacak. Ankara'nın neredeyse yarısı Çankaya olduğu için Çankaya Kaymakamlığına bağlı 60 kadar arkadaşımız çalışacak. Ekmek, temizlik maddesi, ilaç ve ne gerekiyorsa vatandaşımıza yetiştireceğiz. Tamamen gönüllü bir destek. Türkiye'deki motosiklet kullanan herkesi davet ettik. Sağ olsun herkes çok büyük katkı sağladı. Bu arada bir benzin istasyonumuz da etkinliğe katılan arkadaşlarımıza günlük belli bir miktarda destek de verdi" şeklinde konuştu.


Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı Hasan Çakmak ve Aynur Merve Öztürk'ün Çayyolu'nda bulunan Merkez Bankası'ndan alarak götürdüğü ilaç sonrası duygulanan emekli 70 yaşındaki Hüseyin Karaca Demirel, "Hizmet için ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler için çok iyi bir hizmet. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Motosiklet, Türkiye, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:50 Kaynak: İHA

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