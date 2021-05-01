Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi olacak - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi olacak

01.05.2021 11:07
Vefa Sosyal Destek Grupları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek "tam kapanma" sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek "tam kapanma" sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor.

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor.

İzmir'de de 23 Mart 2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu.

Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiyor.

Devlet memurlarından oluşan 6 bin 500 kişilik ekip hastalığın yayılımının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

Salgının başından bu yana kent genelinde destek grubu 162 bin 763 kişiye ulaştı. Vefa Sosyal Destek görevlileri, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde de aktif görev alacak.

"Vatandaşlarımız verdiğimiz hizmetten mutlu"

Karabağlar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Leyla Altındağ, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başladığından bu yana vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Kurumlar ile halk arasında köprü görevinde bulunduklarını belirten Altındağ, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları kişiden kişiye değişiyor. Bazen sadece gıda olabiliyor, bazen ise bizden faturalarını yatırmamız isteniyor. Özellikle bu süreçte aktif bir şekilde çalışmak bizi mutlu ediyor. Kapanma süreciyle birlikte vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da verdiğimiz hizmetten dolayı memnun. Bu süreç bitinceye kadar vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

"Ettikleri dua bize yetiyor"

İbrahim Yaman da görevini büyük bir mutlulukla yerine getirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte yine aktif çalışacaklarını anlatan Yaman, "Vatandaşlarımız bizi evlatları gibi görüyor. Biz de onları kendi annemiz ve teyzemiz gibi görüyoruz. İhtiyaçları olan her şeyi kapılarına yetiştiriyoruz. Ettikleri dua bize yetiyor. Karabağlar Kaymakamlığı olarak yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski İzmir Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 86 yaşındaki Sabriye Sever de salgının başından bu yana Vefa Sosyal Destek Grubunun kendisini yalnız bırakmadığını anlattı.

Destek grubunun kendisini ziyaret etmesine çok alıştığını anlatan Sever, "Ekipler gıda desteği dışında benim faturalarımı da yatırıyor. Ben bu süreçte hiç yalnızlık hissetmedim. Destekleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Allah yurdumuza, vatanımıza ve bayrağımıza keder vermesin." dedi.

Şahin Çınar ise 75 yaşında olduğunu, salgın nedeniyle evinden çıkamadığını vurguladı.

Devletin Kovid-19 sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Çınar, "İnsanlara yardım edilmesi güzel bir şey. Vefa Sosyal Destek Grubu her zaman yanımızda oluyor." diye konuştu.

23 Mart, Türkiye, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grupları 'tam kapanmada' da vatandaşların en büyük destekçisi olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek         
15:04
Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor         
14:22
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti         
12:13
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement