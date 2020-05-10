Vefa Sosyal Grubu şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla Vefa Sosyal Grubu şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti.

Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesine bağlı Vefa Sosyal Grubu, belirledikleri evlere giderek annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelere çeşitli hediyeler veren grup, 100 yaşını geçmiş annelerin Anneler Günü'nü kutlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak tarafından hazırlanan hediyeler ve mesajı da iletti.