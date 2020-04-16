Vefa, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van'ın İpekyolu ilçesinde oturan 11 yaşındaki Vefa Alkan, kumbarasında tablet almak amacıyla biriktiği 134 TL ile destek oldu. Kumbarayı eve giderek teslim alan polis ekipleri, Vefa'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 7 maaş bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şabanişe Mahallesi'nde oturan Aynur- Hikmet Alkan çiftinin 5 çocuğundan biri olan olan Vakıfbank Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Vefa Alkan da destek verdi. 155'i arayan Vefa, telefona çıkan görevliye Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki tablet almak için biriktirdiği 134 TL 35 kuruşu bağışlamak istediğini söyledi. Vefa, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamadığını bu nedenle polis görevlilerinin gelip evinden kumbarayı teslim almasını rica etti. Bunun üzerine kadın polis görevlileri, Vefa'nın oturduğu eve gidip, kumbarayı teslim aldı. Vefa'ya teşekkür eden polisler, küçük çocuğu da alıp, banka şubesine giderek parayı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırdı.

TABLET ALMAK İÇİN PARAMI KUMBARADA BİRİKTİRMİŞTİM

Vefa Alkan, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmayo çok istediğini belirterek, "Ben bu parayı kendime tablet almak için biriktirmiştim. Ama Cumhurbaşkanımızın başlattığı kamyanyayı televizyonlarda izleyince, anne ve babama kumbaramı kamyanyaya bağışlayacağımı söyledim. Onlar de beni tebrik etti. Bunun üzerine 155'i aradım. Sağ olsunlar polis ekipleri gelip kumbaramı teslim aldılar. Beraber bankaya gidip kampanya hesabına yatırdım" dedi.

Vefa'nın annesi Aynur Alkan, kampanyaya destek olan oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.