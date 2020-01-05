Vefa ve merhamet eli, binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal belediyeciliğin gereği olarak 2019 yılı içerisinde 2 bin 903 yaşlı ile 2 bin 870 yetim çocuğa destek verdiklerini söyledi.



Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşı kapsayan hizmetleriyle Türkiye'de rol model bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılara yönelik uygulanan Vefa Hizmeti ile yetim çocuklar ve ailelerine yönelik Merhamet Eli projesi kapsamında 2019 yılında binlerce kişiye hizmet ulaştırdıkları bilgisini verdi.



Rıdvan Fadıloğlu, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına 'Vefa Hizmeti' projesini 2013 yılında uygulamaya başlattıklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere, evde genel temizlik, kuaför, berber, pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok konuda yardım edildiğini anlattı. Başkan Fadıloğlu, Vefa Hizmeti projesi kapsamında 2019'da 2 bin 903 kişiye hizmet verdiklerini aktardı.



Hayata geçirdikleri 'Merhamet Eli' projesi kapsamında yetim çocukların ve ailelerinin hayata



tutunmalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu kapsamda eğitim, gıda, giyim gibi konularda yardımcı olmak için bin 175 ailenin 2 bin 870 yetim çocuğuna ulaştıklarını dile getirdi.



Çok hassas davranıyoruz



Millettin kaynağını en verimli şekilde kullanma amacını taşıdıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en çok önemsediğimiz konuların başında sosyal belediyecilik hizmetleri geliyor. Bu bağlamda üzerimize düşeni yapmak adına özellikle dezavantajlı kişilerin hayata umutla bakmaları ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda ilçemiz genelinde ikamet eden ve bakıma muhtaç dua kapımız olan yaşlılarımıza Vefa Hizmeti projesi kapsamında; evde genel temizlik, kuaför, berber, pratik ev düzeni hizmetleri gibi konularda hizmet sunuyoruz. Sadece 2019'da, 2 bin 903 yaşlımıza periyodik olarak hizmet sunduk. Yaşlılarımıza olduğu gibi yetim çocuklarımıza karşı da yükümlülüklerimizi yerine getirme gayreti taşıyoruz. Yetim çocuklarımız ve ailelerinin geleceğe güvenle bakmaları adına eğitim, gıda, giyim konularındaki yardımların yanı sıra sosyalleşmeleri, eğlenceli vakit yaşamaları adına yıl içerisinde çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz. 2013 yılında uygulamaya başladığımız Merhamet Eli projesi kapsamında 2019 yılında bin 175 ailemizin 2 bin 870 yetim çocuğumuza ulaştık. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak adına çok hassas davranıyoruz. Amacımız, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP