Vefakar annelere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesindeki 100 ve üstü yaşlardaki anneler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Anneler Günü'nde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.



İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturuldu. Bu kapsamda İpekyolu sınırları içinde yaşayan 100 yaş ve üzeri annelerin adlarına dikilen fidanların sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.



Sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyularak İpekyolu ilçesinde yaşayan 17 anneye hediyeleri, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından takdim edildi. Ziyarette ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in selamı iletilerek, anneler adına düzenlenen sertifikalar teslim edildi.



Hediyeleri alan anneler, böyle anlamlı bir günde hatırlandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini ilettiler. - VAN