Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu

15.04.2022 11:45

Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu Şırnak'ta çocukların dil gelişimi için 8 okulda "Masal Sınıfı" oluşturuldu Türkçe bilmedikleri için iletişime geçmeyen öğrenciler, masal sınıfları ile dil gelişimi tamamlandı Şırnak'ın Uludere ilçesinde proje çerçevesinde okul...

Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu

Şırnak'ta çocukların dil gelişimi için 8 okulda "Masal Sınıfı" oluşturuldu

Türkçe bilmedikleri için iletişime geçmeyen öğrenciler, masal sınıfları ile dil gelişimi tamamlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde proje çerçevesinde okul öncesi çocukların dil gelişimlerini sağlamak için 6 ay içerisinde 8 okulda masal sınıfı oluşturuldu.

Proje Koordinatörü ve Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyündeki Emine Erdoğan Anaokulu Müdürü Kiraz Ebinç Tül, ana sınıfında okuyan çocukların dil gelişimlerini sağlamak ve kitap okuma kültürünü aşılamak için Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle sınıfları oluşturmak için harekete geçti.

Çeşitli kaynaklardan kitap ve sınıf oluşturmak için ilçe milli eğitimden çeşitli destekler alan Tül, 6 aylık süreç içerisinde kendi okulu olmak üzere ilçeye bağlı 8 okulda sınıf oluşturuldu. Tül, ilçeye sağlı 8 köyün ana sınıfında masal sınıfını çocukların dil gelişimlerini sağlamak ve kitap kültürünü erken yaşta aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"Türkçe bilmeyen öğrencilerimiz şu an çok Türkçe konuşuyor"

Projenin hayata geçmesiyle sosyal mecralardaki paylaşımları gören diğer okullara da ilham verdiklerini aktaran Tül, Siirt'in Kurtalan ilçesinde de 3 masal sınıfının oluşturulduğunu kaydetti. Tül, "Projemizin amacı çocuklarımızın dil gelişimine katkıda bulunmak, çocukların erken yaşta kütüphane kültürüne alışmaları, kitapları görmeleri ve kitaplarla içli dışlı olmalarını sağlamak. Dolayısıyla çocuklarımız bölge itibariyle dil açısından dezavantajları var. Çocuklarımız seneye 1. sınıfa başlayacaklar ama Türkçe bilmeyen çocuklarımız var. Biz, masal sınıfı, kütüphane kurarak çocukların dil gelişimine katkı sağlayarak bunu aşmayı amaçladık ve bunu başardığımızı da gördük. Birinci dönemde Türkçe bilmeyen ve bizimle konuşmayan, iletişime geçmeyen çocuğumuz, şu an çok güzel Türkçe konuşuyor. Masal sınıfında her gün kitap ve masal okumaları yapılıyor. Küçük yaş grubundaki çocuklar okuma yazma bilmiyor, öğretmenlerimiz onlara masal anlatıyorlar. Onlarda görsel okuma yapıyorlar. Bir görselleri gösterdiğimizde okuryazarlıkları gelişti. Görselleri kendileri anlayabiliyorlar, okuyabiliyorlar ve bize anlatabiliyorlar. Böylece hayal güçleri gelişiyorlar. Dil gelişimi artıyor. Böylece amaçladığımız, hedeflerimize ulaşabiliyoruz" dedi.

Anaokulu öğretmeni Yakup Aslantaş da, çocukların küçük yaşta kitaplara alıştırmak ve onların hayal dünyalarını genişletmek istediklerini ifade etti. Aslantaş, "Buradaki çocuklarımız iki dil bildikleri için Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda proje, kendi okulumuz dahil olmak üzere açtığımız masal sınıfları çocuklarımızın dil gelişmesinde önemli bir yer edindi. Bunu zaman içerisinde gördük" diye konuştu.

Öğrenci velisi Nurettin Oslu ise açılan masal sınıfı sayesinde çocuğunun gelişimini görebildiğini aktararak, "Bu tür sınıfların görsel, resim ve okuma açısından çocukların gelişiminde büyük bir etkisi var. Birinci sınıfa adapte olmasını sağlıyor ve birinci sınıfa hazırlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu
Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu
Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu

YORUMLAR
500
Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı Son dakika haber... Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdı Son dakika haber... Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdı

Hisarcık, Uludere, Şırnak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement