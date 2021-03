Vefakar öğretmenler köy okulunu boyayıp öğrencilerin yüreklerine dokundu - Son Dakika

- Vefakar öğretmenler köy okulunu boyayıp öğrencilerin yüreklerine dokundu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde gönüllü öğretmenler, ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar Köyü İlkokulu'nu boyayıp öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Gercüş'te toplanan gönüllü öğretmenler, hafta sonunu ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar İlkokulu'nda geçirdi. Öğretmenler, okulun sıralarını ve bahçesini boyayıp, bahçeye de çeşitli oyunlar çizdi. Hafta sonunu okul boyamayla geçiren öğretmenler, pazartesi günü okula gelecek olan öğrencilerin masalarına hediyeler bıraktı.

Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kudbeddin Çelik, gönüllü öğretmenler olarak bir oluşuma gittiklerini söyledi. Çelik, "Çeşitli çalışma alanlarımız var, sanat, edebiyat ve okulları güzelleştirme adı altında çalışmalar yürütüyoruz. Şu an 8 öğretmeniz ama her çalışmamız farklı okullarda ve farklı şekillerde olacak. Tüm öğretmen arkadaşlarımızı bu oluşuma davet ediyoruz. Amacımız, tek bir öğrencinin bile mutsuz olmaması. Her öğrencimizin yüzü gülsün sloganıyla yola çıktık, çocuklarımızı sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerden Melike Yalçın, öğretmenlerin okullarını boyadıklarını belirterek, "Çok güzel olmuş, Allah razı olsun, Bahçemize birçok oyun çizilmiş. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ertan Turğut da "Öğretmenlerimiz Gercüş'ten gelmişler, oyunlar yapmışlar. Masalarımızı boyamışlar ve bizim öğretmenlerimiz ile birlikte boyama yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.