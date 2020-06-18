Vefakâr personele plaket takdimi - Son Dakika

Vefakâr personele plaket takdimi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun gayret gösteren Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine düzenlenen törenle plaket verildi.

Vefakâr personele plaket takdimi, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun gayret gösteren Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine düzenlenen törenle plaket verildi.

Düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Erdoğan ile Vefa Sosyal Destek Grubu personeli katıldı.

Törende Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Müftülüğü, Trabzon Valiliği personellerinden oluşan toplam 112 kişilik gruba plaket takdim edildi.

Törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sürecin istatistiklere de yansıdığı şekilde hem Trabzon ilinin genelinde hem de Ortahisar ilçesinde çok güzel bir şekilde idare edildiğini dile getirdi.

Başkan Genç, "Pandemi sürecinin devam ediyor olması nedeniyle çok kısaca hissiyatımı paylaşmak istiyorum. Çünkü, hala bu tedbir sürecimiz devam ediyor. Valimizin yönetiminde hem ilimizde hem Ortahisarımızda bu süreç çok güzel bir şekilde idare edildi. Zaten ülke ve şehir ortalamalarına bakıldığında bu analizler açık seçik ortada. Valimize hem bu sürecin yönetimi için hem de görevli personele taltif anlamında böyle bir organizasyona imza attığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vefa Grubu personeline "Pandemiyle ilgili bütün testleriniz negatif çıktı ama performans ile ilgili bütün testleriniz ise pozitif çıktı" diyen Başkan Genç, "Vefa Grubunda yapılan hizmetlerin yoğun bir süreci geçirdik. Hakikaten bu bir görevdi, kamu hizmeti idi. Ama mesaiyle tanımlanmayacak, mesaiyi aşan bir görevdi. ve bu görevin ötesinde medeniyetimizin ve inancımızın bize yüklediği bir sorumluluğu ifa ettik. Takdire şayan hizmetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Hakikaten her bir arkadaşımız en büyük teşekkürü hak ediyor. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızdan sonra tebarüz eden en büyük grup da vefa gruplarımızdı. Sadece bu sürece özgü olan sosyal mesafe dışında mesafe tanımadınız. Ondan dolayı da sizlere müteşekkiriz. Pandemi sürecine riayet ederek hiçbir arkadaşımızın bu riskle karşılaşmaması; güvenli ve tedbirli bir şekilde bu işi yaptığınız için ayrıca takdire şayan bir iş gördünüz. Şunu söylemek istiyorum. Pandemiyle ilgili bütün testleriniz negatif çıktı, performans ile ilgili bütün testleriniz ise pozitif çıktı. Ondan dolayı da ayrıca sizleri alkışlıyorum. Bu sürece katkı sunan herkese Sayın Valimize, her eve sıcak ekmek ulaştırılmasını sağlayan çok kıymetli Fırıncılar Odası'na, muhtarlarımıza, müftümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kaymakamımıza bir kez daha şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.Bu törene iştirak eden ve bu ödülü hak eden bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli olan personellere plaketleri takdim edildi. - TRABZON

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Ortahisar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefakâr personele plaket takdimi - Son Dakika

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