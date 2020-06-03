Vefalı eller vatandaşların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele sürecinde büyük vefa örneği göstererek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart'ta faaliyetlerine başlayan vefa destek grupları 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulananların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, 112, 155, 156 ve diğer numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildiren bu kapsamdaki vatandaşların taleplerinin polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine ulaştırıldığı kaydedildi.

72 günlük süreçte gelen tüm talepleri tek tek yerine getiren ekiplerin, zor dönemde vatandaşların yardımına koştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde il genelinde bugüne kadar toplamda 2 bin 857 personel görevlendirildi. Doğrudan başvuru ve çağrı merkezi aracılığıyla toplamda 504 bin 63 talep alındı. İl genelinde ziyaret edilen hane sayısı 44 bin 998 oldu. Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 15 milyon 498 bin 626 lira 32 kuruş nakdi yardım ulaştırıldı. Vatandaşlara ulaşan ayni yardım miktarı ise 303 bin 415 lira 89 kuruş oldu. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların hijyen kurallarını sağlayabilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için haneler ziyaret edilerek toplamda 33 bin 670 kolonya ve maske teslim edildi."