Son Dakika Haberleri: Vefalı Eller ve Gülen Yüzler' Yaşlı ve Hastaların Yardımına Koşuyor

Vefalı Eller ve Gülen Yüzler' Yaşlı ve Hastaların Yardımına Koşuyor

2 saat önce

'Vefalı eller ve gülen yüzler' yaşlı ve hastaların yardımına koşuyorARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde 'Vefalı Eller, Gülen Yüzler Projesi' kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin adreslerine haftanın her günü 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

'Vefalı eller ve gülen yüzler' yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde 'Vefalı Eller, Gülen Yüzler Projesi' kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin adreslerine haftanın her günü 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
Borçka Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Aile danışmanı Mehtap Şentürk öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal proje kapsamında ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağlanan 'Vefa Hizmeti' ilçe halkını da memnun ediyor. Proje ilçe sınırları içerisindeki özellikle 65 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor. Vefa Ekibi, günlük ortalama 12 eve yemek ve yardım götürüyor.
Yaşlı ve bakıma muhtaç ve bedensel engelli bireylerin evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuyor. Verilen hizmetle yüzü gülen yaşlılar yetkililere teşekkür ediyor.
Belediye Başkanı Aslan Atan, yaptığı açıklamada "Sosyal Proje ekibimizle birlikte yardıma muhtaç arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde evde bakıma muhtaç ve hizmetinin yaptığımız 80 kişiye yakın hizmet vermeye çalışıyoruz. Projemizin adı da 'Vefalı Elleri ve Gülen Yüzler'. Projenin amacına ulaştığına inanıyoruz çünkü güzel tepkiler ve mesajlar alıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:28 Kaynak: İHA

Artvin, Borçka, Genel
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