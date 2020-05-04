"Vefalı kadınlar"ın ürettiği maskeler köylere ulaştırılıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 köyde maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, 21 Mart'ta, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor. Üretimi tamamlanan maskeler, köylere dağıtılıyor.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "vefalı kadınlar" tarafından gönüllü olarak üretilen maskelerin köylere ulaştırıldığını söyledi.

Köylerde yaşayan herkes için bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Açıkgöz, "Köyde yaşayan herkes için içinde beş maske bulunan paketler ile dezenfektanlar dağıtılıyor. Bugüne kadar 16 köyümüzde maske dağıtımı gerçekleşti. Şenköy, Çamdibi, Hamitli, Karakadı, Gökçeler, Çukurçal, Olucak, Okçular, Yenice, Kapısuyu, Hacıahmet, Emirler, Himmetbeşe, Nanepınarı Döngelce ve Kezağzı köylerimize maskelerini teslim ettik." dedi.

Üretim sürecinin devam ettiğini anlatan Açıkgöz, "Üretilen maskeleri hiç zaman kaybetmeden, köylerimize bizzat kendim ulaştırmaya devam edeceğim." diye konuştu.