Vefalı öğrenciler kullanılmayan okul binasını "çevre dostu okul"a dönüştürdü - Son Dakika

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Iğdır'da eski öğrencilerinin desteğiyle restore edilen ilkokulda kurulan enerji ve ısınma sistemleri sayesinde binanın aydınlatma ve yakıt giderleri karşılanıyor.

Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyünde 1960'ta inşa edilen ve 2 binadan oluşan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulunun 13 yıldır kullanılmayan taş binası, buradan mezun olanların Almanya'da kurduğu Bizim Köy Bizim Okul Vakfının desteğiyle doku su bozulmadan restore edildi.

Restorasyon sonrası "Çevre Dostu Okul Projesi" ile modernize edilen okulun taş binasının çatısına, 55 bin avro harcanarak güneş enerjisi sistemi ile yine güneş enerjisiyle çalışan ısınma sistemi kuruldu.

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 10 gün önce yeniden hizmete giren okulun taş binasının ısınma ve aydınlatmasında kullanılan sistemler sayesinde, eğitim yuvasının enerji ve yakıt giderleri karşılanıyor. Ayrıca güneş enerjisiyle üretilen fazla elektriğin, dağıtım şirketine satılmasıyla yıllık 10 bin liraya yakın ek gelir bekleniyor.

Okulda güneş enerjisiyle ısıtılan suyun, su pompasıyla kalorifer peteklerine dağıtılmasıyla ısınma gideri de tamamen ortadan kalktı.

Restore edilen 4 derslikli taş binada, okuldaki 38 öğrencinin tamamı eğitim görüyor. Daha önce okuldaki eğitimin yürütüldüğü diğer binanın da restore edilip aynı sistemler kurularak ortaokula dönüştürüleceği öğrenildi.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AA muhabirine, okuldaki çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Okul Projesi" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Projenin Aralık 2021 itibarıyla Bizim Köy Bizim Okul Vakfınca desteklendiğini ifade eden Canlı, "Bu okuldan mezun olan vakıf üyesi vatandaşlarımız hem hatıralarını yaşatmak hem de bu okulun tekrar işler hale gelmesini sağlamak için bir kampanya başlattı. Bu kapsamda iki aylık kısa bir sürede yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem güneş enerjisi hem de ısı enerjisi sistemini kurduk. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemeleriyle çevre dostu, doğa dostu, temiz enerji üreten bir okul oluşturduk." dedi.

Canlı, projede maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilk ve örnek olan bu projemiz, Avrupa'da da uygulanan örnek modeldir. Almanya'da kurulan bu vakıf bundan sonra da Iğdır'da bu kapsamda çalışmalarını sürdürecek. Bakanlığımızın da yeni kurulan okullarda bu çerçevede çalışmaları var. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şu dönemde ne kadar önemli olduğu çok daha iyi idrak ediyoruz. Bunun yaygınlaşması, ülkemizin enerji kullanımı ve tasarruf anlamında bir bilinç oluşmasına katkı sağlayacak."

Mezun oldukları okulun atıl kalmasına gönülleri razı olmadı

Bizim Köy Bizim Okul Vakfı Başkan Yardımcısı Adem Yavuz Tümay, Almanya'da kurdukları vakıf sayesinde özellikle köy okullarının modernize edilmesine çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu taş binanın atıl durumda olmasına gönlümüz razı olmadı, okulu köyümüzün yaşayan hafızası olarak nitelendirdik. Bu okulu tekrar eğitime açmak ve korumak amacıyla restore ettik. Güneş enerjisi sistemiyle elektrik ürettik, ısı pompası sistemiyle ısınmayı sağladık. Çevre Dostu Okul Projesi kapsamında hem öğrencilerimizin iyi bir eğitim imkanına kavuşmasını hem de bu projeyle bir ilk ve örnek olmayı amaçladık, yaklaşık 3 ayda bütün çalışmaları tamamladık."

Eski okul 13 yıl sonra "çevre dostu okul" oldu

Tümay, projeyi hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyleyerek, "13 yıl aradan sonra okulumuzda yeniden öğrenciler eğitim görmeye başladı. Bundan sonra da Iğdır'da yine birçok köy okulunu restore ve modernize etme hedefindeyiz. Her şeyi devletten beklemeden, devlete masraf açmadan okulumuzu restore edip okul aile birliğimize gelir kaynağı da üreteceğiz." diye konuştu.

Vakıf yöneticilerinden Behçet Pamuk da bu projenin geleceğin okullarına rol model olacağını belirterek, "Son dönemde dünyada enerji probleminin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu enerji krizi bizlere kendi enerjimizi üretmeyi öğretti. Türkiye'de bir ilk olan bu projeye kendi köyümüzde başladık. Bu projelerin sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmasını isteriz. İkinci projemizi de hazırladık, yakındaki başka bir köydeki okulda da aynı sistemi kuracağız." dedi.