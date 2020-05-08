Vefanın böylesi: Karantinadan çıktı, 2 bin TL bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefanın böylesi: Karantinadan çıktı, 2 bin TL bağışladı - Son Dakika

Vefanın böylesi: Karantinadan çıktı, 2 bin TL bağışladı

7 saat önce

Hollanda'dan uçakla getirilip Tokat'ta karantinaya alınan yaşlı adam, karantina süresi bittikten sonra Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 2 bin lira bağışta bulundu.

Vefanın böylesi: Karantinadan çıktı, 2 bin TL bağışladı, System.String[]

Hollanda'dan uçakla getirilip Tokat'ta karantinaya alınan yaşlı adam, karantina süresi bittikten sonra Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 2 bin lira bağışta bulundu. Bağışta bulunan Cemal Kuru, karantinada kaldığı yurdu da överek, "Türkiye'ye vardığımda Türk topraklarını öpeceğim demiştim. Karantinada kaldık ama sanki 5 yıldızlı oteldi" dedi.


Mahsur kaldığı Hollanda'dan Türkiye getirildikten sonra girdiği karantina sonrası Tekirdağ Şarköy'de ikamet eden Cemal Kuru, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlama nedeniyle Şarköy Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istediğini belirtti. "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışta bulunan Kuru'nun evine gelen görevliler bağış yapılan parayı kampanya hesabına yatırıp makbuzu da Kuru'ya teslim etti.


Cemal Kuru yaptığı açıklamada, "Bundan bir müddet önce Hollanda'ya gitmiştim çocuklarımın yanına. Fakat Hollanda'ya vardıktan sonra virüs olayı çıktı. O nedenle orada mahsur kaldık. Bir türlü Türkiye'ye gelemiyorduk. Başkonsolosluk vasıtasıyla Türkiye'den gelen uçakla beraber, İstanbul'a inecektik. Fakat Samsun'a gittik. Oradan da bizi Tokat Kız Yurduna gönderdiler. Orada 17 gün karantinada kaldık. Hollanda'ya gittikten sonra baya bir sıkıntı çektik ve orada benim düşüncelerim ve konuştuğum arkadaşlarla birlikte Türkiye'ye vardığımda Türk topraklarını öpeceğim demiştim. Havalimanında indikten sonra Türk topraklarını öpmüş oldum" dedi.


"Sanki 5 yıldızlı oteldi"


Karantina günlerini de anlatan Kuru, "Karantinada kaldık ama sanki 5 yıldızlı oteldi. O kadar güzel, o kadar temizdi. Bir odada insanın ihtiyacı olan her şeyi yerleştirmişlerdi. Hanıma ve bana her birimize bir tane göndermişlerdi. Çok güzeldi eşyaları paketlerinden biz çıkardık. Anlatmama gerek yok hepsi tertemizdi. Tırnak makasımızdan kullanacağımız şampuana kadar hepsi vardı. Bir eksiğimiz olduğu zaman oradaki idarecilere bildiriyorduk hemen getiriyorlardı. Çok memnun kaldık sanki 5 yıldızlı oteldi" diye konuştu.


Memleketine gelir gelmez 2 bin lira bağışladı


Test sonuçlarının negatif çıkması üzerine memleketlerine uğurlandığını da söyleyen Kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 2 bin lira bağışlayarak destek olmak istediğini ifade etti. Kuru, "Her zaman devletimin yanındayım. Bundan sonra da devletimin yanında olmaya devam edeceğim" diyerek konuşmasını noktaladı. - TEKİRDAĞ

Karantina, Hollanda, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:28 Kaynak: İHA


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