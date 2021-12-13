Vefat - Başsağlığı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sekreteri Murat Keskin'in annesi Naziye Keskin vefat etmiştir. Cenazesi 12 Aralık Pazar günü toprağa verilecektir.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre
Eğitim Fakültesi, Murat Keskin, Aralık, Pazar, Toplum, Son Dakika
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