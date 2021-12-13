Vefat - Başsağlığı - Son Dakika
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Vefat - Başsağlığı

13.12.2021 10:09
Vefat - Başsağlığı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sekreteri Murat Keskin'in annesi Naziye Keskin vefat etmiştir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sekreteri Murat Keskin'in annesi Naziye Keskin vefat etmiştir. Cenazesi 12 Aralık Pazar günü toprağa verilecektir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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Kaynak: Habermetre

Eğitim Fakültesi, Murat Keskin, Aralık, Pazar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vefat - Başsağlığı - Son Dakika

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