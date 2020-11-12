Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı

12.11.2020 12:50
Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden 15'inci Dönem Yozgat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İlhami Çetin'in (88) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden 15'inci Dönem Yozgat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İlhami Çetin'in (88) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) cenaze törenine katıldı.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle dün hayatını kaybeden CHP Yozgat eski Milletvekili İlhami Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Çetin'in ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kılıçdaroğlu, Çetin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Çetin'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Evli ve 2 çocuk babası İlhami Çetin, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı

Vefat, Tören, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, eski milletvekili İlhami Çetin'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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