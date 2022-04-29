Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

29.04.2022 20:01

Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıKİLİS Kore gazisi Hannan Oğurlu, 92 yaşında Kilis'te vefat etti.

Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS Kore gazisi Hannan Oğurlu, 92 yaşında Kilis'te vefat etti. Gazi Oğurlu, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastalıklarla mücadele eden 1930 doğumlu Kore gazisi Hannan Oğurlu, hayatını kaybetti. Kore gazisi için askeri tören düzenlendi. Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Daire amir ve müdürleriyle ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Askeri törenle cenazesi kaldırılan Kore Gazisi Hannan Oğurlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kilis, Vefat, Gazi, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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