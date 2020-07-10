Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı - Son Dakika

Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı

ANTALYA'da, özel hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşıp yaşamını yitiren Döndü Güler'in (26), doğumdan 10 gün önce yaptığı paylaşımlar yürek dağladı.

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ANTALYA'da, özel hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşıp yaşamını yitiren Döndü Güler'in (26), doğumdan 10 gün önce yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. Döndü Güler'in, "Az kaldı kızım son 10 gün, heyecanla beklediğimsin, canımsın" notuyla bebeğinin ultrason görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Erol Güler ile Döndü Güler, geçen sene Haziran ayında dünya evine girdi. Güler çifti, bir süre sonra bebekleri olacakları haberini aldı. Aksu ilçesinde oturan Döndü Güler, 7 Temmuz'da doğum için Manavgat ilçesinde özel hastaneye yattı. Sezaryen ile doğum yapan Güler, 'Hatice Umay' ismini verdikleri kız çocuklarını kucağına aldı.

ÖLÜM RAPORUNA 'EPİLEPSİ' YAZILDI

İddiaya göre doğumun ardından odaya çıkarılan ve hiçbir hastalığı olmayan Güler, bir süre sonra rahatsızlandı. Erol Güler, eşinin rahatsızlandığını ve nefes alamadığını doktorlara bildirdi. Güler, doktorların eşinin durumunun iyi olduğunu, narkozun etkisinde olduğunu söylediğini buna rağmen eşine geç müdahale edildiğini iddia etti. Rahatsızlığın ilerlemesi üzerine Döndü Güler, Antalya'da özel hastaneye sevk edildi. Burada da kalp krizi geçiren Döndü Güler, yaklaşık 1 gün hastanede yattı. Güler, 9 Temmuz sabahı saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Güler'in ölüm raporuna ise epilepsi nedeniyle vefat ettiği yazıldı.

Güler'in ölüm haberini alan eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Erol Güler, eşinin ölümünde hastanelerin ihmali olduğunu iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Gler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Döndü Güler'in cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan eşi ve ailesi tarafından alındı.

'10-15 DEFA EŞİM KENDİNDE DEĞİL DEDİM'

Eşini 7 Temmuz'da sezaryen için hastaneye götürdüğünü söyleyen Erol Güler, "Sezaryenden ilk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Nefes alamıyordu, gözleri boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Onlar da narkozdan olduğunu ve geçeceğini söyledi. Ben görevlilerin yanına 10-15 defa gittim, 'Eşim nefes alamıyor gelin bakın' dedim. Yine narkozun etkisinde olduğunu söylediler. Sonra eşime kıyafetlerini giydireceklerinde yan döndürdüklerinde ağzından sıvı akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar" diye konuştu.

'İLK ÇOCUĞUMUZDU'

Eşinin kronik rahatsızlığı olmadığını vurgulayan Erol Güler, "İlk çocuğumuzdu. Allah'a şükür sağlıklı. Kontrollerini yaptırdık. Şu anda da ablam bakıyor. Eşim vefat ettikten sonra şikayette bulunduk. Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum" dedi.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Döndü Güler'in, doğumdan 10 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek dağladı. Genç anne ismini daha doğmadan 'Hatice Umay' olarak koyduğu kızı için hazırladığı odasını çektiği görüntülerde, 'Gözler Yıldız Kaş Hilal' adlı şarkının, 'Gözler yıldız kaş hilal, almış ele okla yay, gel bir turan kuralım, kızımız olsun Umay' dizelerini paylaştı. Güler, "Hatice Umay'ımın odası az kaldı kızım son 10 gün heyecanla beklediğimsin canımsın' notunu da düştü. Döndü Güler'in, sosyal medya hesabından, doğum öncesine ait ultrason görüntülerini paylaştığı da görüldü.

Çiftin 'Hatice Umay' adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı - Son Dakika
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