Vefat eden annesinden kalan sokak kedilerine sahip çıktı - Son Dakika

Vefat eden annesinden kalan sokak kedilerine sahip çıktı

19.11.2020 10:49
Vefat eden annesinden kalan sokak kedilerine sahip çıktı, System.String[]

Edirne'de yaşayan Gamze İşbilen, 2 yıl önce vefat eden hayvansever annesinin bakıp büyüttüğü 50 kedinin bakımını evinin bahçesinde sürdürüyor.

Edirne'de yaşayan Gamze İşbilen, 2 yıl önce vefat eden hayvansever annesinin bakıp büyüttüğü 50 kedinin bakımını evinin bahçesinde sürdürüyor.

İşbilen, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender'in sahip çıktığı sokak hayvanlarına bakarak, annesinin mirasını yaşatmaya çalışıyor.

İşbilen, AA muhabirine, annesinin emanetlerine sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadığını anlatan İşbilen, "Annemin vefatından sonra sokak hayvanlarına bakmaya devam ettim. Bir rahatsızlık geçirdim. O süreçte köpeklerimi sahiplendirmek zorunda kaldım tedavim sürecinde. İyileştikten sonra kedilere bakmaya devam ediyorum. Şu anda 50 kedim ve bir felçli köpeğim var." dedi.

İşbilen, elinden geldiği kadar kent genelinde sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

Kentteki derneklerle koordineli çalışmalar yaptıklarını belirten İşbilen, şöyle konuştu:

"Edirne'deki hayvansever dernekleri sağolsunlar mama yardımında bulunuyor. Her zaman destek veriyorlar. Önceden 100 kedi vardı. Bir kısmı hayatını kaybetti bazılarını da sahiplendirdim. Annemin kedilerinin birçoğu duruyor. Annemden kaldıkları için değerliler, aynı zamanda benim için çok değerliler. Düzenli olarak besleyip tedavilerini yaptırmaya çalışıyorum."

İşbilen, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını üzüntüyle izlediğini ifade ederek, "Yasa çıkmadan kalıcı bir çözüm olmayacak. Birçok tehlikeli insan var." diye konuştu.

Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefat eden annesinden kalan sokak kedilerine sahip çıktı - Son Dakika


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