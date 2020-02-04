Vefat eden babasının aracını yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefat eden babasının aracını yaktı - Son Dakika

Vefat eden babasının aracını yaktı

7 saat önce

Ümraniye'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, polis ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Ümraniye'de zihinsel engelli kişinin kundakladığı araç, polis ekiplerince yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokağı'nda park halinde bulunan 61 FL 778 hafif ticari araç, Mahmut A. tarafından kundaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Mahmut A'nın birkaç ay önce babasını kaybettiği ve psikolojik sorunlarının artması üzerine babasına ait aracı kundakladığı öne sürüldü.Mahmut A, yasal vasisi ile Ümraniye Polis Merkezine götürüldü.

Vefat eden babasının aracını yaktı

Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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