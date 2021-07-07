St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın yakınları
Cenaze aracının gelişi
Askerlerin naaşı omzunda taşıyarak tören alanına getirmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için tören düzenlendi (1) - Son Dakika