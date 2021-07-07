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Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi - Son Dakika

Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

07.07.2021 14:02

Bir son dakika haberine göre Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendiANKARA – Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi.

Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

ANKARA – Hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi.

Yaşamını yitiren Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi. Törende konuşan merhum Başkonsolos Yorulmaz'ın ağabeyi Faruk Yorulmaz, "Çok zor bir görev olduğunu takdir edersiniz. Ne yazık ki günümüzün pandemisi, vebası denilen üstelik de korunulabilir bir hastalıktan kardeşimi kaybettik. Ben bir hekimim. Böyle bir şey olabileceğini düşünemezdim. Hayat dolu, kafasında onlarca proje bulunan, çok dinamik, iyi niyetli ve her zaman olumlu düşünen bir kişilikti. Ailemizin en küçüğüydü. Ne yazık ki böylesine bana göre korunması kolay olduğu için basit bir hastalıktan kaybettik" dedi.

Genç yaşta kayıpların daha yıkıcı olduğunu belirten Yorulmaz, "Bu anlamda bizim ailemiz şanssız ailelerden bir tanesi. Genç yaştaki üçüncü kaybımız bu. Bu süreçte başta Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey olmak üzere bütün dışişleri camiası gerçekten her zaman yanımızda oldu. Bu büyük acıya katlanma gücü verdi bizlere. Lütfen, hepinizden rica ediyorum bu hastalığa karşı önlem alınız. Mutlaka aşınızı olunuz. Hiç kimsenin başına böylesine acı gelmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın önünde ne zaman bir çalışma arkadaşımızı kaybetsek, ne zaman böyle törenleri gerçekleştirsek tıpkı bugün burada yer alan, alamayan her bir çalışma arkadaşımızın hissettiği duyguları bizler de yakından hissediyor ve kelimelerimizin acılarımızı tarif etmediği duyguları yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. Ferhan Bey sadece Bakanlığımızın değil devletimize eşsiz hizmetlerde bulunmuş bir çalışma arkadaşımızdı" diye konuştu.

Başkonsolos olmadan önce beraber çalıştıklarını aktaran Bakan Yardımcısı Kıran, "Onun burada merkezdeki görevlerine, birikimine, tecrübesine hepimizin saygısı sonsuzdu. Arkasından St. Petersburg Başkonsolosluğu'na atandıktan sonra da orada tecrübesinin ne kadar kıymetli olduğunu, kısa sürede devletimize, orada olan vatandaşlarımıza, yetkililere hissettirdi. Telafisi mümkün olmayan bir kaybı yaşıyoruz. Sadece çok saygıdeğer bir devlet adamı değil hepimize ağabeylik yapmış çalışma arkadaşımızı da kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. O acı haberi aldığımızda sayın bakanımızın yanına koştum tıpkı ailemizden birini kaybetmiş gibi hissederek. Bakanımızla bu haberi paylaştığımızda kendisinin de bu acıyı yüreğinde ve gözlerinde hissettiğine şahitlik ettim" dedi.

Düzenlenen törene merhum Yorulmaz'ın ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da katıldı. Mehmet Ferhan Yorulmaz, 14 Ekim 2020 tarihinden bu yana St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi
Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi
Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi
Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Vefat eden Başkonsolos Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi - Son Dakika


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