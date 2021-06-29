Vefat eden Belediye Başkanı için tören düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1968-1989 yılları arasında üç dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sur'un vefatı nedeniyle Bandırma Belediye Binası önünde resmi tören düzenlendi.

Bandırma'da 1968-1973, 1973-1977 ve 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan, aynı zamanda Bandırmaspor'un Kurucu Başkanlığını yapan Hasan Sur'un vefatı nedeniyle Bandırma Belediye binası önünde resmi tören düzenlendi. Törene önceki dönem belediye başkanları Sedat Pekel, Dursun Mirza, Belediye Meclis üyeleri, ADD Bandırma Şube Başkanı Serdar Polat, Hasan Sur'un aile üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Törende Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı konuşmada, "Hasan Sur ağabeyimizin, başkanımızın Bandırma'nın her karışında izi var. Festivallerimizi başlatan başkanımızdır. Bandırmaspor'umuzun kurucu başkanıdır. Siyasi, kültürel, sportif, ekonomik izleriyle Bandırma'da asla unutulmayacak olan Hasan Sur başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum" dedi.

Bandırma Müftüsü Halil Şekerci'nin yaptığı duanın ardından Hasan Sur'un naaşı Zabıta Tören Kıtasıyla Haydarçavuş Camisine taşındı. Merhum Belediye Başkanı Hasan Sur'un cenazesi ikindi namazı ardından toprağa verildi. - BALIKESİR