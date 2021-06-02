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Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı - Son Dakika

Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı

02.06.2021 15:38
Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Bora Nasuh Uz, vefat eden dedesinin tüm kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Bora Nasuh Uz, vefat eden dedesinin tüm kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı. Mart ayında akciğer kanserinden kaybettiği dedesi muhasebeci İlhan Kuzdan'ın yaşamı boyunca okuduğu binlerce kitap, Mezitli Belediyesinin aracılığı ile kitapseverlerin okuması için kentte bulunan kütüphane ve gönüllü evlerine dağıtılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in tanınmış muhasebecilerinden İlhan Kuzdan 72 yaşında yakalandığı amansız akciğer kanseri nedeniyle mart ayında yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca binlerce kitap okuyan ve bunları biriktiren okuma sevdalısı İlhan Kuzdan'ın kitaplarını torunu Bora Nasuh Uz, Mezitli Belediyesine bağışladı.

"Kitaplar okumak isteyen herkese ulaşsın istedim"

Koliler dolusu kitabı, arkadaşlarıyla birlikte Mezitli Belediyesine getiren Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Uz, dedesinin en büyük sevdası olan kitapların kitapseverlere ulaşması için en doğru adresin kentin her yerini kütüphanelerle donatan Mezitli Belediyesi olduğunu söyledi. Üniversite yolunda giderken Gençlik Kültür Merkezindeki kütüphaneyi gördüklerini, zaman zaman da yararlandıklarını ifade eden Uz, "Kitaplar gerçekten okumak isteyen ve kitaba ulaşamayan kitapseverlerin eline geçsin istedim. Okumak isteyenlere ücretsiz kitap ulaştıran, pek çok yerde kütüphane açan Mezitli Belediyesinin en doğru adres olduğunu düşündüm" dedi.

"Yaşamından sonra da kitap sevdasının yayılmasını istedim"

Dedesinin binlerce kitabı okuyan bir kitap dostu olduğuna ve kütüphanesinin büyüklüğünün tüm Mersin'ce bilindiğine vurgu yapan Uz, "Dedem yaşamını yitirinceye kadar binlerce kitap okudu ve okuduklarını bizlere anlatmayı çok severdi. Bana da kitap okumanın önemini çok iyi anlattığı için beni de bir kitap sevdalısı yaptı. Ben yaşamını yitirdikten sonra bile bu kitap okuma sevdasını yaymaya devam etmesi için evin raflarında kalması yerine Mezitli Belediyesine armağan ettim; kitapların bazılarının da tarihi değeri bulunuyor" diye konuştu.

Uz, dedesi İlhan Kuzdan'ın da bir kitap yazdığını, ancak sağlığında yayınlayamadığını söyleyerek, dedesinin notlarını tasnif etmeye başladığını ve yayınlatmak istediğini de dile getirdi.

"Mezitli iyi insanların yaşadığı bir kent"

Üniversite öğrencisi Uz'a, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kitapların evin odalarında kapalı kalması yerine herkesin okuması için Mezitli Belediyesine armağan edilmesi çok önemlidir. Her zaman söylediğimiz gibi Mezitli iyi insanların yaşadığı bir kent. Yaşı, eğitimi, bulunduğu makamı ne olursa olsun farkını her zaman ortaya koymayı başarmıştır. Genç kardeşimizin gösterdiği duyarlılık son derece önemli. Kitapları elden geçirip tasnif ederek, farklı kütüphanelerimize dağıtımını ve kitapseverlere ulaşımını sağlayacağız. Bora Nasuh Uz kardeşimizi de misafir ederek, kitapların akıbeti hakkında kendisine bilgi vereceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı
Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı
Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı

Bora Füzesi, Mezitli, Mersin, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vefat eden dedesinin kitaplarını Mezitli Belediyesine bağışladı - Son Dakika


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