Vefat eden Elif bebek toprağa verildi - Son Dakika
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Vefat eden Elif bebek toprağa verildi

22.06.2022 14:20

Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Musa ve Nurcan Balasarlı çiftinin 8 aylık bebekleri Elif Balasarlı, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Balasarlı'nın cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi.

8 aylık bebeğin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Annesi emzirdikten sonra fenalaşan Elif bebek hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden Elif bebek toprağa verildi - Son Dakika

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