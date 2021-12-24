Üye Girişi
Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi - Son Dakika

Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi

24.12.2021 16:31
Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi

Ekim ayında hayatını kaybeden emekli hemşire Sevim Sevim Avcı'nın ismi, uzun yıllar hizmet verdiği Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'ne verildi.

Ekim ayında hayatını kaybeden emekli hemşire Sevim Sevim Avcı'nın ismi, uzun yıllar hizmet verdiği Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'ne verildi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesine, Gazi Üniversitesi Senatosu kararıyla, 11 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybeden emekli hemşire Sevim Sevim Avcı'nın adı verildi.

Avcı'nın isminin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesine verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şare, Hastane Başmüdürü Figen Bucak, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Dane Bursa ve Sevim Sevim Avcı'nın çalışma arkadaşlarının yanı sıra eşi Yüksel Avcı, oğlu Mete Avcı ile kız kardeşleri Selma ve Özlem Sevim katıldı.

Başhekim Bostancı, yaptığı konuşmada, Avcı'nın işini severek yapan bir hemşire olduğunu, asistanların yetişmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Şare, Avcı'nın adının uzun yıllar hizmet verdiği Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne verilmesinin çalışma arkadaşlarına çalışma gücü ve enerjisi vereceğini belirtti.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Bursa ise Avcı'nın çalışma hayatı boyunca sahip olduğu hemşirelik duruşuyla, iletişimiyle, hasta bakım liderliğiyle mesleğini daha ileriye götürmek için çabaladığını söyledi. Bursa, alınan bu kararla da hemşire Avcı'yı her zaman hatırlayacaklarını ifade etti.

YORUMLAR
500

Genel Cerrahi, Yoğun Bakım, Emekli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi - Son Dakika


Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı         
16:30
Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı         
16:26
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement