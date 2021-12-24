Vefat eden emekli hemşirenin adı, uzun yıllar çalıştığı yoğun bakım ünitesine verildi - Son Dakika

Ekim ayında hayatını kaybeden emekli hemşire Sevim Sevim Avcı'nın ismi, uzun yıllar hizmet verdiği Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'ne verildi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesine, Gazi Üniversitesi Senatosu kararıyla, 11 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybeden emekli hemşire Sevim Sevim Avcı'nın adı verildi.

Avcı'nın isminin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesine verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şare, Hastane Başmüdürü Figen Bucak, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Dane Bursa ve Sevim Sevim Avcı'nın çalışma arkadaşlarının yanı sıra eşi Yüksel Avcı, oğlu Mete Avcı ile kız kardeşleri Selma ve Özlem Sevim katıldı.

Başhekim Bostancı, yaptığı konuşmada, Avcı'nın işini severek yapan bir hemşire olduğunu, asistanların yetişmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Şare, Avcı'nın adının uzun yıllar hizmet verdiği Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne verilmesinin çalışma arkadaşlarına çalışma gücü ve enerjisi vereceğini belirtti.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Bursa ise Avcı'nın çalışma hayatı boyunca sahip olduğu hemşirelik duruşuyla, iletişimiyle, hasta bakım liderliğiyle mesleğini daha ileriye götürmek için çabaladığını söyledi. Bursa, alınan bu kararla da hemşire Avcı'yı her zaman hatırlayacaklarını ifade etti.