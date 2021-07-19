Vefat eden eşine verdiği sözü yerine getiren Neriman teyze 75 yaşında liseden mezun oldu - Son Dakika

Samsun'da 75 yaşında liseyi bitirmeyi başaran Neriman Ergören, elinde diplomasıyla 6 ay önce vefat eden eşinin mezarını ziyaret etti.

Eğitimini lise döneminde yarıda bırakmak zorunda kalan 3 çocuğu, 4 torunu bulunan Ergören, bu yıl İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayarlı Muhasebe Bölümünden başarıyla mezun oldu.

Açıktan okuyan ve okulda uygulama dersleri gören Ergören, 17 yaşında bırakmak zorunda kaldığı liseyi tam 58 yıl sonra tamamladı.

Diplomasını okul müdürü Hakan Sarıözkan'dan alan Ergören, okulu bitirmek için söz verdiği ve bir süre önce kaybettiği eşinin mezarına elinde diplomasıyla gidip dua etti.

Yıllar sonra okulunu bitirerek hayaline kavuşan Ergören'in hedefinde üniversite var.

"Bu diplomanın hayaliyle yaşadım"

Ergören AA muhabirine hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bazı nedenlerden dolayı eğitim hayatını tamamlayamadığına işaret eden Ergören bu durumun içinde ukde kaldığını dile getirdi.

Çalışıp emekli olduğunu belirten Ergören şöyle devam etti:

"Torunlarım var. Yıllardır içimde hep mezun olmak vardı. Birkaç kez denedim, olmadı. Tekrar denedim. Karar verdim liseden mezun olmak için. Rahmetli eşime de söz vermiştim. En büyük destekçim olan eşimi 6 ay önce kaybettim. Silgimi, kalemtıraşı bile bana o alıyordu. Çok istiyordu mezun olmamı. Bu diplomanın hayaliyle yaşadım. Çok şükür, diplomama kavuştum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Üniversitede de okumak istediğini ifade eden Ergören, "İçimde de var. Çocuklarım da destekliyor." dedi.

Ergören'e okul sürecinde yardımcı olan damadı Murat Günal ise kayınvalidesinin okulunu bitirmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Kayınvalidem azim ve gayretiyle okulunu bitirdi. Derslerinde yardımcı oldum, okula getirip götürdüm, kitaplarını aldım, kaydını yaptırdım. Onunla gurur duyuyoruz. Ben de buradan mezun olmuştum." diye konuştu.