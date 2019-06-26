Son Dakika Haberleri: Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
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Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören

47 dakika önce

Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Yücel Seçkiner (83) için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Yücel Seçkiner (83) için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Seçkiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Levent Gök, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.
Seçkiner'in cenazesi, öğle saatlerinde Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenecek askeri törenin ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.
Eski Devlet Bakanlarından Yücel Seçkiner 1936 yılında Gaziantep'te doğdu. Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanı olarak çalışan, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
19, 20 ve 21. Dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Parlamentoya giren Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkanvekilliğinin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
Seçkiner, evli ve bir çocuk babasıydı.
Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Yücel Seçkiner, Güncel
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