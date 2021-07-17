Vefat eden eski Bursa Milletvekili Ali Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Mustafakemalpaşa'da defnedildi.

Koyuncu için köyü Ormankadı'da, öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze'ye Koyuncu'nun çocukları, eşi ve kardeşlerinin yanı sıra dünürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Koyuncu'nun naaşı, helallik alınıp, köy mezarlığında toprağa verildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, defin sonrasında taziye evine de uğrayıp başsağlığı diledi.

Ali Koyuncu kimdir?

Bursa Mustafakemalpaşa'da 3 Şubat 1968'de doğan Koyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi.

Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraşan, Türkiye Süt Üreticileri Birliği genel başkanlığı yapan Koyuncu, Türkiye Sivil Toplum Platformu kurucu üyeliği, TOBB İçecek Sektör temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeliği görevlerinde bulundu.

Ali Koyuncu evli ve 2 çocuk babasıydı.