Vefat eden eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için tören düzenlendi

Vefat eden eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için Danıştayda tören düzenlendi.

Danıştay Genel Kurul Salonu'nda saygı duruşunda bulunuldu ve Türkoğlu'nun özgeçmişi okundu.

Törende konuşma yapan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Uzun yıllar sadakatle başarıyla ve şevkle çalışan bir meslek mensubunu uğurluyoruz. Örnek aldığımız kişiliği daima aklımızda kalacak." dedi.

Danıştaya ve yargı camiasına çok önemli hizmetler sunan Türkoğlu'nun görev ciddiyeti, göreve bağlılığı, sevgisi ve çalışkanlığı ile tanındığını ifade eden Güngör, "Başkanımızın Danıştaya olan sevgisini, görevine verdiği önemi hep hatırlayacağız. Örnek kişiliği ile tanıdık ve bizlere yol gösterici oldu." diye konuştu.

Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin de ağabeyi olarak gördüğü Türkoğlu'nun çok sosyal ve insani ilişkileri güçlü bir kişi olduğunu söyledi.

Türkoğlu'nun naaşı, törenin ardından cenaze arabasına konularak uğurlandı.

Merhum Türkoğlu'nun öz geçmişi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 18 Aralık 1925'te dünyaya gelen Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1947'de mezun oldu.



Ankara ve Kırşehir hakim adayı olarak 1947'de göreve başlayan Türkoğlu, Kahta Sorgu Hakimi, Göksu Hakim Yardımcısı, Kızılcahamam Arazi ve Kadastro Hakimi, Adliye Müfettişi, Burdur Hakimi, Altındağ Hakimi, Yüksek Hakimler Kurulu Birinci Bölüm Üyesi, Altındağ Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı.



24 Aralık 1973'te Danıştay üyesi seçilen Türkoğlu, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Başkanlığı, Danıştay Genel Sekreterliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 7 Şubat 1990'da Danıştay Başkanlığına seçildi.



Türkoğlu, 18 Aralık 1990'da yaş haddinden emekliye ayrıldı.