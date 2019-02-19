Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü'nün Arşiv Görüntüleri - Ankara

Vefat Eden Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü'nün Arşiv Görüntüleri - Ankara

1 saat önce

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:

"56 ve 57. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 Kaynak: AA

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