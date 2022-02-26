Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2022 14:46

Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses'in cenazesi toprağa verildi.

Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses'in cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 70 yaşında vefat eden Gürses için Kırşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı mesajını ileterek, Gürses'in ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da bir süre beraber çalıştıkları Gürses'in hem doktor hem de belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da "Cahit Gürses sadece bir belediye başkanı değildi. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışı, alt yapı, üst yapı, kültürel çalışmalarıyla Kırşehir'in makus talihini yenen, köy görünümünden çıkarıp kent kimliğine büründüren bir belediye başkanıydı." diye konuştu.

Buradaki törenden sonra Ahi Evran Camisi'ne getirilen Gürses'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Gürses'in ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cahit Gürses, 1990-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapmıştı.

Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı Eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses vefat etti Eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Gürses, Kırşehir, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Vefat eden eski Kırşehir Belediye Başkanı Gürses son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement