Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Vefat eden Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Vefat eden Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Selim Soydan, MHK Başkanı Zekeriya Alp, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, hakemler Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek, VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve eski hakemler katıldı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, yaptığı açıklamada, Hilmi Ok'un Türk hakemliği için önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Gerek hakem gerek eğitimci gerekse de Merkez Hakem Kurullarında görevde bulunmuş çok değerli bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Umarım Hilmi Ok gibi nice değerler yetişir." diye konuştu.

Hilmi Ok'un cenazesi namazın ardından defnedilmek üzere Küplüce'deki aile mezarlığına götürüldü.

Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivassporlu minik taraftarlar, kardan hakem yapıp: Müessesimizde VAR yoktur yazdılar
Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:11:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]