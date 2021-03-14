Vefat eden eski milletvekili Bozdağ toprağa verildi - Son Dakika

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan TBMM 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ, dün saat 17.30 sıralarında evinde duş alırken kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından baygın halde bulunan Bozdağ, eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında yaşam fonksiyonlarının durduğu öğrenilen Bozdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eski milletvekili için bugün memleketi Alaşehir'in Toygar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Bozdağ için evinin önünde helallik alındı. Okunan duaların ardından mahalle meydanında saat 10.30'da kılınan cenaze namazına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozdağ'ın akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Bozdağ'ın naaşı polis tören mangasının eşliğinde omuzlara alınarak götürüldüğü mahalle mezarlığına defnedildi.

Çiftçilikle uğraşan Bozdağ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Milletvekili İsmail Bozdağ'ın kayınbabası İlhan Gürbüz, "Ailece bağa gitmişler. İsmail biraz erken gelmiş. Evine çıkmış banyo yapmış, burada düşmüş. Eşi Hasibe eve geldiğinde baygın durumdaymış. Hastaneye kaldırmışlar ama bir daha uyanmamış" dedi. - MANİSA