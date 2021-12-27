İlçemiz Yenicami Mahallesi'nden, (Merhum) 'Kurt' Mehmet Bakır'ın eşi, Mecit, Kadir, Mustafa, (Merhum) Yılmaz Bakır ve Hanife Yalamaoğlu'nun anneleri FATMA BAKIR, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi yarın (28 Aralık Salı günü) selayı müteakip Yenicami Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Vefat Eden: Fatma BAKIR - Son Dakika