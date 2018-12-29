Vefat Eden Gazeteci Tuncer Engin Toprağa Verildi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ordu Gazeteciler Cemiyeti
Kurucusu ve Eski Başkanı Tuncer Engin (70), Ordu'da toprağa verildi.
Bir dönem belediye meclisi üyeliği de yapan Engin için ilk tören, Büyükşehir Belediyesi binası önünde düzenlendi.
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı diledi.
Gazeteci Engin'in cenazesi daha sonra Aziziye
Camisi'ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Engin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Engin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Seddar Yavuz, CHP
Ordu Milletvekili
Mustafa Adıgüzel, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler
, eski Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu 19 Eylül
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın
ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Engin, dün hastanede hayatını kaybetmişti. Karadeniz
52 Gazetesi kurucusu ve sahibi olan Engin, aynı zamanda sürekli basın kartı sahibiydi.
Evli ve 1 çocuk babası da olan Engin, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruculuğu ve başkanlığını da yapmıştı.