Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Gazeteci Tuncer Engin Toprağa Verildi

Vefat Eden Gazeteci Tuncer Engin Toprağa Verildi

58 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ordu Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Eski Başkanı Tuncer Engin (70), Ordu'da toprağa verildi.

Vefat Eden Gazeteci Tuncer Engin Toprağa Verildi, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ordu Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Eski Başkanı Tuncer Engin (70), Ordu'da toprağa verildi.


Bir dönem belediye meclisi üyeliği de yapan Engin için ilk tören, Büyükşehir Belediyesi binası önünde düzenlendi.


Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı diledi.


Gazeteci Engin'in cenazesi daha sonra Aziziye Camisi'ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.


Engin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Engin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.


Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Engin, dün hastanede hayatını kaybetmişti.


Karadeniz 52 Gazetesi kurucusu ve sahibi olan Engin, aynı zamanda sürekli basın kartı sahibiydi.


Evli ve 1 çocuk babası da olan Engin, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruculuğu ve başkanlığını da yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:22 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ordu, Güncel
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